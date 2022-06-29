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محمد عبد الرحمن «توتة» يخضع لعملية قلب مفتوح

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أحمد حسين صوان
06:10 م | الأربعاء 29 يونيو 2022
محمد عبد الرحمن توتة

محمد عبد الرحمن توتة

كشفت شامة عبد الرحمن، شقيقة الفنان محمد عبد الرحمن «توتة» نجم «مسرح مصر»، عن خضوعه لعملية قلب مفتوح، اليوم الأربعاء، ولا يزال يتواجد داخل غرفة العمليات حتى الآن.

شقيقة محمد عبد الرحمن تطلب الدعاء لـ«توتة»

وكتبت شامة عبد الرحمن، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أرجو الدعاء لأخي محمد عبد الرحمن ربنا يتم شفاه على خير، بيعمل عملية قلب مفتوح، يا رب يخرج لبيته ولينا بألف سلامة، يا رب دعواتكم بالله عليكم».

علاء الشربيني يطالب بالدعاء لـ محمد عبد الرحمن

وفي سياق متصل، ناشد الشيف علاء الشربيني، خلال حلقة اليوم من برنامجه «أحلى أكلة» عبر قناة «أون»، الجمهور بالدعاء لـ محمد عبد الرحمن «توتة»، قائلًا: «نجم كبير والناس كلها بتحبه».

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.