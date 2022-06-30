هل يجوز الجمع بين صيام القضاء وعشر ذي الحجة؟.. داعية يجيب

يتكرر سؤال على مواقع التواصل الاجتماعي، مع بدء العشر الأوائل من ذي الحجة، اليوم الخميس، بين المسلمين الذين يحبون التطوع ويتقربون إلى الله عز وجل بالصيام في هذه الأيام، وهو: «هل يجوز للمرأة أن تجمع بين صيام الفرض الذي عليها من شهر رمضان وبين صيام التطوع في هذه الأيام العشر؟».

صيام النافلة والفرض

من جهته، قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن هناك اختلافا بين العلماء في هذه المسألة، لكن الرأي الراجح هو أنه يجوز للمرأة أن تجمع بين صيام الفرض والنفل بنية واحدة.

النية في الصيام

وشدد «أبو عمر» على أن هناك شيء هام يجب النظر إليه أولا، وهو أن صيام رمضان فرض، والتسع الأول من ذي الحجة والستة من شوال تطوع، وعند الجمع بينهما، لابد من أن تنوي صيام الفرض الذي عليها في الليل، وصيام السنة يجوز أن تنويه في النهار.