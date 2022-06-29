حزب الاتحاد الديمقراطي: جماعة الإخوان دعمت الإرهاب وسعت لخراب مصر

قال حسن ترك، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، إن الحزب استقبل الدعوة الكريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال شهر رمضان الماضي، أثناء حضوره حفل إفطار الأسرة المصرية، بحفاوة بالغة، «بعد حكم الإخوان كانوا دائما بيدعوا للإرهاب وخراب مصر، وثورة 30 يونيو بعتبرها مكسب زي حرب 6 أكتوبر 1973».

ترك: القيادة السياسية استطاعت محاربة الإرهاب خلال 7 سنوات

أضاف «ترك»، خلال استضافته ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أن القيادة السياسية استطاعت خلال 7 سنوات، القضاء على كل بذور الإرهاب والأفكار السيئة، حتى صعدت مصر خطوات عده للأمام.

ترك: نشكر الرئيس السيسي على دعوته للحوار الوطني

واستطرد: «دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني جاءت من أجل التحاور وبناء المستقبل للمواطن في الجمهورية الجديدة، والدعوة كريمة، نثمنها وبنشكر الرئيس السيسي، في أنه فتح لنا المجال والفرصة في المشاورة بين بعضنا البعض، ونبني مستقبل مصر».

وأوضح أن أجندة الحزب التي سيقدمها للحوار الوطني ستأتي تحت عنوان «السياسة هي الاقتصاد»، حيث أن الحزب يقوم بالتكامل بين مصر والسودان، ومن الناحية الاقتصادية فبالنسبة للصناعة فقد تم تقديم مشروع مقترح لتشكيل لجنة لإعادة فتح المصانع المغلقة أو التي تعاني من المشكلات في المدن الصناعية المختلفة حول الجمهورية.

وأشار إلى أن الحزب مهتم جدا بالمحور الاقتصادي بسبب الظروف الاقتصادية العالمية وأهمها الأزمة الروسية الأوكرانية وتبعاتها على الاقتصاد العالمي، كما وأن الحزب أيضا سيعرض بعض الرؤى في مشروعات النقل سواء الطرق والكبارى أو السكك الحديدية وغير ذلك من المشروعات.