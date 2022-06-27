حزب المؤتمر: تشكيل أمناء الحوار الوطني يضم 19 شخصية وطنية مشرفة

قال الدكتور مجدي مرشد، القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر، إن تشكيل مجلس أمناء إدارة الحوار الوطني، يتضمن 19 شخصية وطنية مشرفة، لافتا إلى أن هذا التشكيل، خطوة على الطريق الصحيح، وكل القوى السياسية اجتمعت على تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني المعلن.

التشكيل يضم خبرات سياسية واقتصادية متنوعة

وأوضح «مرشد»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن التشكيل يضم خبرات سياسية واقتصادية متنوعة ومختلفة، لها احترامها وتقديرها، «شخصيات تشترك في إخلاصها للوطن، المعارضة موجودة واليمين موجود واليسار موجود، وكل التيارات الأخرى موجودة في التشكيل، وكل فئات الشعب ممثلة بخبرات رائعة في التشكيل».

مرشد: الحوار بمثابة مرحلة جديدة للدولة المصرية

أشار «مرشد»، إلى أن الحوار الوطني، بمثابة مرحلة جديدة للدولة المصرية، والتشكيل المعلن لمجلس الأمناء مبشر جدا، كونه يضم خبرات وتوجهات مختلفة، تمثل كل فئات الشعب وأطيافه السياسية والاجتماعية، مؤكدا أن الاختلاف في الرأي حول القضايا أمر صحي وطبيعي، لكن يجب الخروج بعد هذا الاختلاف برؤية موحدة، يكون الغرض الأساسي منها نهضة المجتمع المصري سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأكد القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر، أن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى راعي التنوع والاختلاف الفكري والثقافي والسياسي والاقتصادي بين الشخصيات المنضمة للتشكيل، متابعا «كلها شخصيات وطنية لا غبار عليها والاختيار اهتم بتنوع الشخصيات المرشحة والممثلة لأمناء الحوار الوطني لضمان إثراء الحوار وأن يكون حوارا مثمرا وناجحا».