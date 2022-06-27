جمال الكشكي: الحوار الوطني يفتح الطريق أمام الرأي والرأي الأخر

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن اختياره في تشكيل مجلس أمناء إدارة الحوار الوطني، شرف كبير لخدمة الدولة المصرية، متابعا: «نسعى جاهدين أن نكون عند حسن ظن الشعب المصري، ونحقق ما يتمناه، ونناقش مشكلاته بمصداقية، ونصل للحلول والتوصيات التي ترضي الشعب بشكل عام».

دعوة للحوار الوطني أحدثت حالة من التفاؤل

أوضح «الكشكي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، أن الدعوة للحوار الوطني أحدثت حالة من التفاؤل الكبير لتؤكد أن المستقبل القادم سيكون أفضل، وأن هناك أفق واسع للتعاون والشراكة بين مختلف القوى السياسية في مصر من أجل مستقبل أفضل للجميع.

الحوار الوطني سيفتح المسارات والمجال العام للرأي

وأشار «الكشكي»، إلى أن الحوار الوطني سيفتح المسارات والمجال العام للرأي والرأي الآخر، لأن المشاركين في الحوار الوطني من مجلس أمناء وأعضاء هم من مختلف طوائف الشعب، مؤكدا أن الحوار الوطني بمثابة مرحلة جديدة لبناء الدولة المصرية، سيشهد التاريخ عليها وعلى أن الحوار سيأتى بشكل لم يحدث من قبل.

وأكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحراك العربي خلال الأيام الحالية يؤكد بأن القاهرة تستعيد ريادتها الإقليمية وتستعيد مفاتيح الأداء السياسي لمكانها الحقيقي في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم، متابعا:«نحن أمام موقف عربي موحد بين القادة العرب للحفاظ الأمن القومي العربي».