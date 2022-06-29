حبس المتهم بقتل زوج شقيقته بالإسماعيلية.. ضربه بـ«شومة» وفر هارباً 

أمرت نيابة التل الكبير في محافظة الإسماعيلية، قبل قليل، بحبس أحد الأشخاص متهم بقتل زوج شقيقته، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية، وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وصرحت بدفن جثمان القتيل، بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.

واستمعت النيابة العامة، مساء اليوم الأربعاء، إلى أقوال المتهم، بعد إلقاء القبض عليه، حيث اعترف بارتكاب الواقعة أثناء مشاجرة مع المجني عليه، بسبب خلافات أسرية قديمة.

تفاصيل واقعة قرية «العهدة» بالتل الكبير

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية اخطاراً من مباحث التل الكبير، يفيد بورود بلاغ باندلاع مشاجرة في قرية «العهدة»، التابعة لدائرة المركز، ومصرع أحد الأشخاص أثناء المشاجرة، بعدما قام شقيق زوجته بضربه بـ«شومة» على رأسه، وفر هارباً من محل الواقعة.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة المقدم حسن درويش، بسيارة إسعاف نقلت جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى التل الكبير، وأمرت النيابة بالتحفظ على الجثمان لحين مناظرته ومعاينته من قبل الطب الشرعي، والتصريح بالدفن.

وكلف مدير أمن الإسماعيلية، المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث، بإشراف اللواء طلعت عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد فيصل، رئيس فرع غرب، لضبط مرتكب الواقعة.

القبض على المتهم بعد هروبه من القرية

وتمكنت مباحث مركز التل الكبير، برئاسة الرائد محمد فؤاد، من القبض على المتهم، بعد فراره من القرية، بعد ارتكاب الواقعة، حيث توصلت تحريات ضباط المباحث الجنائية إلى أن المتهم يتواجد في إحدى المناطق التابعة لمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، وبملاحقته وتحديد مكانه بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، أمكن ضبطه وضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وشيع المئات من أهالي قرية «العهدة»، في وقت سابق، جثمان المجني عليه، عقب انتهاء تقرير الصفة التشريحية للطبيب الشرعي، فيما سادت حالة من الحزن وسط الأهالي، ورفضت الأسرة إقامة عزاء لحين القبض على المتهم، الذي تم بالفعل ضبطه وإحالته للنيابة العامة، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.