عمرو دياب يفتتح حفلات موسم الجيمرز في السعودية

كشفت اللجنة المنظمة لموسم الجيمرز عن أسماء الفنانين العالميين المشاركين في أولى الحفلات الموسيقية، وهم النجم المصري عمرو دياب، والنجم الكولومبي J Balvin والسويديان الشهيران دي جي Sebastian Ingrosso ودي جي Salvatore Ganacci.

وسيكون عشاق ومحبي الموسيقى على موعد مع الأنغام العربية الساحرة والأجواء اللاتينية المميزة، بالإضافة إلى أجواء موسيقى الإليكترو هاوس الحماسية يوم الخميس الموافق 14 يوليو في بوليفارد رياض سيتي، وسط عروض مشوقة بالألعاب النارية وبطائرات الدرون في الليلة الافتتاحية من موسم الجيمرز، لتنطلق بعدها سلسلة من الحفلات الموسيقية على مدار 8 أسابيع والتي ستشهد مشاركة عدد من المواهب المحلية والإقليمية والعالمية، إذ يجرى الإعلان عنها في وقت لاحق.

عمرو دياب وموسم الجيمرز

هضبة الفن عمرو دياب سيتقدم قائمة فناني اليوم الأول، إذ سيستمتع الجمهور بأدائه لأشهر الكلمات والألحان التي تغنّى بها طوال مسيرته الفنية العريقة، وسيقوم J Balvin الذي يُعد أحد أشهر موزعي ومنتجي الموسيقى اللاتينية في العالم، بتقديم مجموعة من أفضل أغانيه ومنها: Mi Gente و Ginza و I Like It.

وعلى الجانب الآخر، سيؤدي Ingrosso المعروف بكونه أحد أعضاء الفرقة العالمية الشهيرة Swedish House Mafia، ومواطنه Ganacci صاحب الأصول البوسنية، مجموعة من الوصلات الموسيقية المعروفة لدى الملايين من الجماهير حول العالم حين يجددان عودتهما للمملكة بعد أن شاركا العام الماضي في حفل Soundstorm. كما سينضم للقائمة الموهبة السعودية DJ Elfuego كعرض افتتاحي.

وعلَّق الأستاذ أحمد البشري، الرئيس التنفيذي للعمليات في الاتحاد السعودية للرياضات الإلكترونية، قائلًا: «سعداء بأن يفتتح حفلات موسم الجيمرز الموسيقية نجوم عالميون مثل عمرو دياب و J Balvin و Sebastian Ingrosso و Salvatore Ganacci إذ يمتلك كل منهم قاعدة جماهيرية كبيرة وهو ما يعكس حجم الحدث العالمي».

وأضاف: «الهدف من موسم الجيمرز هو تقريب المسافة بين العالم الواقعي والافتراضي، وتقديم تجربة مميزة للجميع من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والترفيهية الممتعة ذات الطابع المُستقبلي.. ونتطلع إلى الكشف عن المزيد من الفنانين العالميين والموهوبين طوال فترة الموسم».

موسم الجيمرز «بوابتك إلى العالم القادم»، ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وهو حدث عالمي غير مسبوق للرياضات والألعاب الإلكترونية، يقام في الفترة من 14 يوليو حتى 8 سبتمبر 2022، ويرتكز على 4 محاور رئيسية؛ منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق على مستوى العالم في "منافسات النخبة" بمجموع جوائز مالية يصل إلى 15 مليون دولار أمريكي، والعروض والأنشطة الترفيهية التي تصل إلى أكثر من ألف نشاط، والحفلات الموسيقية التي يقدمها ثمانية نجوم عالميين إلى جانب عدد من نجوم الموسيقى المحليين، و«قمة العالم القادم» التي تجمع قادة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية والخبراء من جميع أنحاء العالم.

تفاصيل التذاكر الخاصة بالحفلات الموسيقية

تُبَث بطولات موسم الجيمرز مباشرة على قنوات الحدث بأكثر من ثماني لغات مختلفة، وتعلن تفاصيلٌ أكثر حول أسماء النجوم وأهم فعاليات الحدث قريبًا.

يُشار إلى أن الكشف عن تفاصيل التذاكر الخاصة بالحفلات الموسيقية والأحداث الأخرى ستعلن قريبًا.