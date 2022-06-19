حقيقة خطف طفلة في أوسيم على يد بائعة مناديل «منتقبة»

ضبط عدد من أهالي أوسيم بالجيزة، سيدة لاعتقادهم أنها وراء خطف طفلة، وسلموها لمركز الشرطة، وبسؤال والدي الطفلة لم يوجها لها أي اتهامات بخطف ابنتهما، وتبين أنها بائعة مناديل ومقيمة بالقرية التي شهدت الواقعة حديثا.

تلقى المقدم أحمد فرحات رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بلاغا من الأهالي بضبط سيدة شرعت في خطف طفلة بقرية الزيدية.

حقيقة القبض على بائعة مناديل بتهمة خطف طفلة في أوسيم

تم التقابل مع سائق 35 سنة وزوجته ربة منزل 30 سنة، و قررا أن نجلتهما أخبرتهما بأن سيدة منتقبة قامت بالنداء عليها، ونظرا لتنبيهات والديها بعدم التجاوب مع غرباء خشية خطفها هرولت للمنزل فقامت السيدة باستطلاع الأمر، ووجدت سيدة منتقبة وشكا فيها أنها تحاول خطف نجلتهما، وتجمع الأهالي ثائرين وأمسكوا بها.

الوالدان لم يتهما السيدة بخطف ابنتهما

وتبين أن السيدة المنتقبة بائعة مناديل وتقيم بذات القرية حديثا، وأنها كانت في طريقها للمنزل، وبسؤال والديّ الطفلة لم يوجها لها أي اتهامات، فأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.