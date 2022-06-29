أسباب حذف مهرجان حمو بيكا صاحبي الكويس من موقع يوتيوب

يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة أسباب حذف مهرجان حمو بيكا، الذي يحمل اسم صاحبي الكويس، بشكلٍ مفاجئ، من موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، اليوم، رغم طرحه قبل عامين تقريبًا، وتحقيقه أكثر من مليوني مُشاهدة.

سبب حذف مهرجان حمو بيكا صاحبي الكويس

ويأتي حذف مهرجان حمو بيكا صاحبي الكويس، من موقع يوتيوب، بسبب الاستعانة بلحن أغنية فوق، للفنان رامي جمال، دون الحصول على إذنٍ مسبق، ما يُعتبر تعدّ صريح على حقوق الملكية الفكرية.

الملحن مدين، أعرب عن سعادته بعد حذف مهرجان حمو بيكا صاحبي الكويس، من موقع يوتيوب، وذلك بعد ساعاتٍ قليلة من نجاحه في حظر مهرجان بنت الجيران، للثنائي حسن شاكوش وعمر كمال، بسبب سرقة لحن أغنيته «حاجة مستخبية» التي غناها محمد حماقي.

إشادات جماهيرية بعد حذف مهرجان حمو بيكا صاحبي الكويس

وكتب مدين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعد حذف مهرجان حمو بيكا صاحبي الكويس، قائلًا: «الخطوه التانية.. مهرجان صاحبي الكويس كان برضه مسروق من أغنيه فوق للفنان رامي جمال من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع أحمد عبد السلام».

وأشاد عدد من المُتابعين، بموقف مدين بعد حذف مهرجان حمو بيكا صاحبي الكويس، حيث قال أحد المتابعين، «أحسن حاجه حصلت بجد.. حسن شاكوش فتح علي نفسه النار فعلًا.. وكل اللي حواليه اتلسعوا من كلامه»، فيما قال آخر «خطوة تأخرت كتيرًا عقبال باقي الكلام الفاضي اللي بنسمعه غصب عننا في المواصلات والأفراح».

كما قال آخر «برافو يا مدين هو قرار متأخر بس على الأقل ترحمنا من الناس دي والفن الهابط اللي بيقدموه»، فيما تابعت آخرى «لو كل ملحن عمل زيك..مش هيبقى فيه أغاني مهرجانات تاني».