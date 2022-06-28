حسن شاكوش يعتذر لـ مدين ومحمد حماقي بعد اتهامهما بسرقة لحن حاجة مستخبية

قدم مؤدي المهرجانات حسن شاكوش اعتذارا للملحن محمد مدين والفنان محمد حماقي عن ما فهم بالخطأ منه خلال حلقته التليفزيونية التي اتهم فيها مدين بسرقة أغنية حاجة مستخبية من أغنية تركية، واستخدام شاكوش للحن فيما بعد بأغنية بنت الجيران.

حسن شاكوش: لم أدخل في مشكلة مع أي زميل من قبل

وأشار شاكوش في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام إلى أنه ليس من هواة المشاكل وطيلة عمره لم يدخل فى أي مشكلة فنية مع زميل، وكل ما حدث هو خطأ في المعلومات لدى مقدم البرنامج الحواري الذي حل ضيفا عليه.

وشدد شاكوش على أنه لم يقصد التقليل أو الخطأ، قائلا: «كل الوسط الفني اخواتي، وأستاذ محمد حماقي، ومدين أخويا».

مدين يتخذ الإجراءات القانونية ضد شاكوش

يذكر أنه تم حذف أغنية بنت الجيران من على موقع يوتيوب ردا على ما قاله حسن شاكوش بشأن سرقة لحن أغنية حاجة مستخبية، وقرر مدين اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شاكوش.