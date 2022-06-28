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أول رد فعل من حمو بيكا بعد استقالة هاني شاكر من نقابة الموسيقيين

كتب:

هبة أمين
11:24 ص | الثلاثاء 28 يونيو 2022
حمو بيكا

حمو بيكا

تداول متابعو السوشيال ميديا، أول رد فعل من مطرب المهرجانات حمو بيكا بعد استقالة هاني شاكر من نقابة الموسيقيين، خصوصًا وأن الأخير قد تسبب في منع «بيكا» من الغناء وعدم منحه أية تراخيص مع مجموعة من مطربي المهرجانات، لعدم تجاوزهم اختبارات النقابة.

أول رد فعل من حمو بيكا بعد استقالة هاني شاكر من نقابة الموسيقيين

وفي أول رد فعل من حمو بيكا بعد استقالة هاني شاكر من نقابة الموسيقيين، جاء من خلال نشره صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يقف مبتسمًا بثقة شديدة.

حمو بيكا بعد استقالة هاني شاكر: راجع اشتري العمارة

وعلق على هذه الصورة، بقوله: «لكل باب اتقفل في وشي، أنا راجع اشتري العمارة»، كما نشر حمو بيكا صورة أخرى له، يجسد من خلالها حركة «نمبر وان»، معلقًا عليها: «الوحش راجع يا شوية جواجع».

أزمة في النقابة بسبب سعيد الأرتيست وحسن شاكوش

وجاءت استقالة هاني شاكر، من منصب نقيب المهن الموسيقية، في الساعات الماضية بعد المشادات الكلامية التي وقعت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة من أجل اعتذار حسن شاكوش، لشعبة الإيقاع عما بدر عنه من إساءات في حق أعضاء الشعبة.

واعترض سعيد الأرتيست، رئيس شعبة الإيقاع بالنقابة، خلال المؤتمر على منح شاوكش الترخيص، قبل اعتذاره في النقابة، وقاطعة أحمد رمضان، سكرتير النقابة، قائلًا: «ما تيجي تدير النقابة أنت».

وفي أعقاب ذلك، تعالت الأصوات بالقاعة، وسادت حالة من الغضب كادت تتطور إلى تشابك بالأيدي، واضطر على إثرها هاني شاكر للانسحاب من المؤتمر بصحبة الفنانة نادية مصطفى، ليعلن بعدها استقالته من منصبه.

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بقلم هبة أمين