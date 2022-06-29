مصطفى حجاج يطرح أغنية حب مين على يوتيوب (فيديو)

طرح المطرب مصطفي حجاج، أولى أغنياته في صيف 2022 بعنوان «حب مين»، عبر قناة Nj music على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والإذاعات والمنصات الإلكترونية المصرية والعربية.

صناع أغنية حب مين لـ مصطفى حجاج

أغنية حب مين، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم، وهندسة صوتية هاني محروس وإنتاج NJ music.

وتقول كلمات الأغنية: «اللي اخترناهم بعناية.. في القلب يا قلبي وفي عناية بنينالهم بالحب بناية.. هدوها على راسنا على راسنا واخدينهم قال علي الفرازة.. بقي دي القطعية الممتازة علشان حبينا اتخمينا.. وياريت حرصنا حرصنا دول خدوا مننا أكتر ما أدوا.. والموضوع زاد أوي عن حده وبكل بجاحة بيتحدوا.. ويقولوا ظالمينهم ظالمينهم الناس دي ضميرهم مفارقهم.. تعبونا الله ينشف ريقهم ده طريقنا خلاص عكس طريقهم.. شوفنا كتير منهم».

مصطفى حجاج يواصل تسجيل أغاني جديدة لصيف 2022

ويواصل حاليا مصطفى حجاج، العمل بشكل يومي برفقة مهندس الصوت والمنتج هاني محروس، من أجل تسجيل عدد من الأغنيات واختيار الأخرى لطرحها بشكل متتالي خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن حجاج طرح مؤخرًا ألبومه الغنائي الجديد «ياباي»، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والمنصات الغنائية الإلكترونية.