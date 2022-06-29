صبحي عسيلة: لولا الإصلاح الاقتصادي كانت معدلات النمو ستتوقف

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد عندما ترشح للرئاسة في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، أن بناء الدولة سيكون صعبًا وفيه الكثير من العقبات، وطالب المواطنين بضرورة الصبر على قادم الأيام.

عسيلة: المركز قام بعقد عددا من المقارنات

وأضاف «عسيلة»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المركز المصري عقد عددا من المقارنات لمعرفة وضع مصر في حال لم تقدم القيادة السياسية الكثير من الإصلاحات الصعبة التي قامت بها خلال الفترة الماضية، بما فيها الإصلاحات الاقتصادية.

عسيلة: معدل النمو الاقتصادي 5.5%

واستطرد: «معدل النمو الاقتصادي وصل لـ5.5%، ولو مكناش عملنا الإصلاحات الاقتصادية قبل ذلك كنا هنوصل لـ0.2%، وبكدة النمو تقريبًا كان هيتوقف، الأمر الذي كان ليتعظم مع وجود المشكلات الاقتصادية العالمية الحالية».

اهتمام الدولة ببرامج الحماية الاجتماعية

وأوضح أنه وبالنسبة لملفات الضمان الاجتماعي، فقد عملت وزارة التضامن للحفاظ على عدد 17 مليون مواطن كانوا معرضين بأن يكونوا أسفل خط الفقر، وقدمت الدولة الكثير من الأمور وبرامج الحماية الاجتماعية للحفاظ على تلك الطبقة من الإندثار، معقبًا: «البرنامج تكلف الكثير من الأموال علشان نقدر نحمي الأسر الأكثر فقرا، حتى لا يهبطوا لمستويات أكبر من الفقر، وفيه 17 مليون واحد استفادوا بالبرنامج حتى الآن».

وتابع: «فيه شغل كتير اتعمل في البلد على أطفال الشوارع والتسول وأطفال بلا مأوى».