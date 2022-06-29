معلومات عن المركز المصري الألماني: خدمات تدريب وتأهيل للعمل (فيديو)

يعد المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، الأول من نوعه في مصر، والذي أنشئ في إطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، في ضوء المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وفقًا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

معلومات عن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج

- أنشئ المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».

- يعمل على 3 محاور، وهي:

1- المحور الأول: يتمثل هذا المحور في مساعدة المصريين الراغبين في الهجرة، من خلال تعريفهم بالسبل الآمنة والسليمة للسفر للخارج، بشكل عام وخاصة العمل في ألمانيا.

2- المحور الثاني: يتمثل في المصريين العائدين من الخارج، الراغبين في بداية جديدة داخل وطنهم مصر.

3- المحور الثالث: يتمثل في المصريين المقيمين بمصر، والراغبين في إيجاد فرصة أفضل، أو وظيفة أحسن.

خدمات المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة

- يتيح المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، العديد من الخدمات، والتي تتمثل في: التأهيل الوظيفي، دورات تدريبية، وتقديم مهارات مؤهلة لسوق العمل، بالإضافة إلى تقديم دورات حول كيفية بداية مشروع خاص.

- يعد المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، ثمرة التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، وذلك ضمن مبادرة «مراكب النجاة».

- يساهم المركز في الخفض من أسباب الهجرة غير النظامية عن طريق التوعية بمخاطرها ومعاونة من يرغب في الحصول على فرص للهجرة خارج مصر، من خلال توفير المعلومات اللازمة لذلك.

- يعمل المركز على تلبية احتياجات ومطالب الشباب المصري الذي يبحث عن فرص أفضل للعمل والتدريب.

- يقدم التوجيه والإرشاد لإيجاد المسار الوظيفي الصحيح لهم في وطنهم، وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصادياً واجتماعيًا.

- يعد المركز جزءًا من برنامج تعاون ثنائي بين البلدين، لإتاحة فرص عمل للمصريين المقيمين في مصر والمهاجرين العائدين من الخارج.