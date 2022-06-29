والدة المذيعة شيماء جمال تكشف لـ«الوطن» سر مقتلها على يد زوجها

روت «ماجدة» والدة المذيعة شيماء جمال، التي قتلت على يد زوجها، ودفنها في إحدى المزارع بقرية أبو صير بمنطقة البدرشين بالجيزة، أمام المشرحة، بعد انهيارها من فقدان «آخر العنقود» فلذة كبدها، أن الجميع حزن لسماع خبر وفاة ابنتها، وأنها أتت لمشرحة زينهم، من أجل إجراء البصمة بينها وابنتها، مضيفة أن جميع الاجراءات ستنتهي يوم السبت القادم، وإصدار تصريح الدفن، قائلة: «الناس كلها بتحب بنتي، وهي محترمة جدا جدا، على سبيل أن زوجها ارتبط بيها المدة دي كلها، وهيتم الدفن بمقابر السيدة نفيسة».

مراته الأولى متعرفش

أشارت خلال حديثها لـ«الوطن»، إلى أن الخلاف الذي نشب بين ابنتها وزوجها، لعدم معرفة الزوجة الأولى لزوجها بخبر زواجهما، قائلة: «مراته الأولى متعرفش بخبر جواز جوزها من بنتي، ودا كان الخلاف بينهم، ولا حد من أهل بيته يعرف، لكن عيلتنا كلها تعرف، وبنتي كانت تتمنى أنهم يعرفوا بجوازها».

تطلب القصاص من المتهم

أضافت الأم المكلومة، أن ابنتها تحب الخير دائما، وأنها توزع وجبات على المحتاجين طوال شهر رمضان المبارك، بمساعدة خالتها وشقيقتها، «بنتي طول عمرها بتحب الخير، وكانت بتعمل وجبات خيرية بتوزعها طوال شهر رمضان، وبتصرف كل يوم 200 و300 جنيه على القطط والكلاب وكله لله»، وطالبة والدة المذيعة شيماء جمال، بالقصاص لابنتها، وأخذ حقها من الزوج الخائن.

حبس شريك المتهم

وفي وقت سابق، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس شريك المتهم في واقعة مقتل المذيعة شيماء جمال، 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، في وقت سابق، بعد أن اعترف هذا الشخص باشتراكه في ارتكاب الجريمة.