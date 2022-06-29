والدة المذيعة شيماء جمال: المتهم قتل بنتي واشترى لها قبر بدل الفيلا (فيديو)

بملامح مكسورة وحزينة لفقدانها فلذة كبدها، روت والدة المذيعة شيماء جمال ضحية زوجها الذي تخلص منها داخل إحدى المزارع بمنطقة أبوصير بالبدرشين جنوب الجيزة، خلال حديثها مع «الوطن»، من أمام مشرحة زينهم، أن ابنتها ذهبت لرؤية زوجها، وعادت جثة، قائلة: «بنتي كانت خارجة من الكوافير، ورايحة تقابل جوزها عشان يفرجها على الفيلا الجديدة اللي اشتراها ليها طلع عامل لها كمين، واشترى قبرها».

الأم: واحدة رايحة تقابل جوزها يقتلها كده

تابعت والدة المذيعة أن ابنتها كانت على خلاف بسيط من أجل شراء الفيلا المذكورة، كونها تقطن في فيلا إيجار قانون جديد قيمتها الشهرية 8000 جنيه، قائلة: «مطلعتش فيلته، وعمل لها كمين، خدها لقبرها، مفيش بينهم أي مشاكل زي ما جنى بنتها قالت، عشان هي عايشة معاهم، واحدة رايحة تقابل جوزها يقتلها، خلاص كده مفيش أمان تاني».

الوعد بـ3 أشياء من أجل إرضاء الزوجة تسببت بمقتلها

أضافت والدة شيماء جمال، أنه كان يوجد خلاف بين ابنتها وزوجها، ومن أجل أن يسعد زوجته، وعدها بالذهاب لـ«دبي»، لقضاء شهر عسل جديد، وأن يقوم بشراء أضحية لهذا العيد «عجل»، وأن يشتري لها الفيلا، قائلة: «وعدها بـ3 حاجات، قتلها عشان كده، أنا شكيت فيه من أول لحظة، عشان كان جاي مرتبك وهدومه مليانة تراب، بسبب لبسه الكحلي».

شيماء جمال متزوجة منذ 7 سنوات

أكدت والدة المذيعة أن ابنتها متزوجة منذ نحو 7 سنوات من السفاح، كما وصفته في حديثها، «الجثمان ده لبنتي وكان طري كأنه لسه متوفي، السفاح قتل بنتي خدها من الدار للنار، كان عامل نفسه بيدور معانا عليها وهي قاتلها».