خالد عكاشة: الدول العربية تسعى لصياغة موقف مشترك لحماية أمنها القومي

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة الأمراء والملوك والحكام العرب إلى مصر، مؤخرًا، دليلا على صياغة موقف عربي مشترك في سبيل حماية الأمن القومي بالمنطقة، إذ أن مثل تلك الزيارات جائت لإزالة كافة أسباب الخلافات بين البلدان العربية.

عكاشة: هناك مؤشرات إيجابية عده حول العمل المشترك المصري والعربي

وأضاف «عكاشة»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع ملوك وزعماء الدول يأتي من أجل تخفيف أعباء الضغوط الاقتصادية، وحتى يكون هناك صياغة جديدة لعملية التعاون بشكل أكبر، كما توجد مؤشرات إيجابية عده حول العمل المشترك المصري والعربي.

عكاشة: التحرك المشترك أمر طبيعي

واستطرد: «من المنطقي والتاريخي أن نتحرك مع الشركاء الاستراتيجين في منطقة الخليج، ومعانا الإمارات والعراق، مش خارج هذه الدائرة بل هم في القلب منها، وكل هذه النقاط الاستراتيجية قريبة الصلة ووثيقة الارتباط بالمصير المصري لم نكن لنستطع الحصول على مكانه متقدمه لمصر على مستوى كافة الدول».

وأوضح أن هذا النوع المتطور من الشراكات سيوجه لرفاهية الشعوب، وتخفيف الأعباء عنهم حتى يعبروا تلك المرحلة الاستثنائية الدولية، «مصر تجاوزت الكثير من المراحل الصعبة، ولديها شراكات ممتده تحقق مصالح الجانبين، كما وأدارت مصر أزمة مالية عالمية جعلت الجميع ينظر إليها باحترام، ويتلمس النجاحات التي تحققت على أرض الواقع».