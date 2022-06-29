ابنة حمدي الوزير تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدها: «لسه في العناية»

حرصت مي الوزير، ابنة الفنان حمدي الوزير، على طمأنة الجمهور بشأن تطورات الحالة الصحية لوالدها، الذي تعرض لوعكة صحية مؤخرًا، ويتواجد في العناية المركزة حاليًا.

ابنة حمدي الوزير تطالب بالدعاء لوالدها

وقالت مي الوزير، لـ«الوطن»، إنّ الفريق الطبي المُعالج لوالدها حمدي الوزير، لا يزال ينتظر نتائج التحاليل والفحوصات، وبناءً عليها يتم تحديد موعد إجراء العملية الجراحية، موضحًا أنّه يُعاني من مشاكل في أحد شرايين القلب.

وأضافت أنّ موعد العملية الجراحية لم يتحدد بعد، مطالبة الجمهور بالدعاء لوالدها حمدي الوزير، لافتة إلى أنّ الزيارة لا تزال ممنوعة عنه «كل الناس والفنانين والنقابة بيتواصلوا معايا يطمنوا عليه».

مسيرة حمدي الوزير

حمدي الوزير ابن محافظة بورسعيد، قدم ما يزيد على 150 عملا فنيا ما بين سينما ودراما ومسرح، واشتهر بتقديم أدوار الشر والأدوار المركبة على الشاشة.

ومن أبرز الأعمال السينمائية التي شارك فيها حمدي الوزير «حب في التخشيبة، قبضة الهلالي، الشطار، مصيدة الذئاب، يوم حار جدا، العفاريت، المغتصبون، العملاق، بئر الأوهام، أيام في الحلال، سواق الأتوبيس، الثأر، رغدة متوحشة، الهلفوت».

ومن الأعمال الدرامية التي شارك فيها حمدي الوزير «على نار هادئة، رأفت الهجان، قلب امرأة، المنصورية، وضع أمني، كابتن أنوش، بنات خارقات، الصعلوك، نساء لا تعرف الندم، العائد، قيود بلا قضبان، لقاء على الهوا، زمن عماد الدين، أوراق مصرية، الكومي».