ناجي قمحة: مشروع تمكين جماعة الإخوان الإرهابية بدأ بتقسيم مصر

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إن الدراسات التي أجريت على فترة 25 يناير والمظاهر كانت ترتكز على 3 قيم، وهي: الأمن والأمان والاستقرار، لافتا إلى أن الشباب المصري نزل للشارع من أجل التغير، ولكنه تحطم داخل التحالفات السياسية التي ظهرت في تلك الفترة ومع النخب السياسية التي انطوت مع جماعة الإخوان الإرهابية وقتها كي تضمن مكانا لها في البرلمان.

مشروع تمكين جماعة الإخوان الإرهابية كان الطامة الكبرى

وأوضح «قمحة» في خلال استضافته في برنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن مشروع تمكين جماعة الإخوان الإرهابية كان الطامة الكبرى التي تعرض لها الوطن، لافتها إلى أن مشروع التمكين بدأ بتقسيم مصر إلى أقاليم مثل النوبة وتسليم سيناء، وأظهر التنظيم الإرهابي إفلاسه في حل المشاكل وخاصة الاقتصادية عندما تمكن من حكم مصر.

الهوية المصرية كانت مهددة في فترة تولي الجماعة الإرهابية

وأشار «قمحة» إلى أن الهوية المصرية كانت مهددة في فترة تولي الجماعة الإرهابية، وكانت المرأة المصرية مهددة في الشارع، وجرى الاعتداء على الكاتدرائية للمرة الأولى في التاريخ، الأمر الذي دفع المصريين لرفض تلك الممارسات مع تنامي الوعي.

وأكد الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، أن الإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي جاء بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، ودفع المواطنين لرفضه بما جعل المؤسسة العسكرية تستشعر الخطر على مصر، لافتا إلى أن عناصر الجماعة الإرهابية لا يشعرون أنهم جزء من تلك الدولة ويبحثون فقط عن الأهل والعشيرة وليس الوطن بمفهومه الحقيقي.