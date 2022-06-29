عبدالمنعم سعيد: جماعة الإخوان الإرهابية سعت للتحالف مع إيران

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إنه في حال لم يثور المصريون ضد جماعة الإخوان في 30 يونيو 2013 كانت الجماعة ستنشيء نظاما مثل دولة إيران، وتتحالف مع طهران، ما يثير الاضطراب في المنطقة العربية كلها.

سعيد: تحالف الإخوان مع إيران هدفه استقطاب الجماعات الإرهابية

وأضاف «سعيد»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الجماعات الإرهابية كانت ستلتحق بهذا التحالف في فترة لاحقة.

سعيد: الإخوان استعانت بداعش والقاعدة

واستطرد: «الإخوان لما كانوا بيتبجحوا ويقولوا أن مفيش حد هيقدر يشيلنا كانوا بيستعينوا بداعش والقاعدة علشان يظلوا على رأس الحكم، وده كان هيسبب مشكلات عده مع العالم الخارجي من الدول الأوروبية والصين وروسيا وأمريكا، والصين وروسيا أيضا يتعاملوا مع قضية الإرهاب بشكل حاسم، ما كان ليغير مكانه مصر عالميا».

وأوضح أن مكانه مصر العالمية هي مكانه مستقره وبها عدد كبير من السكان وليسوا بطوائف متعدده، بخلاف كون مصر دولة قبة للميزان في المنطقة ككل، واضطرابها يؤدى إلى اضطراب في المنطقة العربية كلها، «فما حققته مصر منذ بداية القرن العشرين وحتى تاريخه كان لينهار بسبب الجماعة».

وتابع: «بفضل الثورة أصبح لدى مصر مدنًا ليس بها عشوائيات وأجهزة مواصلات غير موجودة، جاءت نتيجة قرارات مهمة اتخذتها القيادة السياسية، حيث أن الجهاز الإداري للدولة يحتاج إلى تطوير جوهري مما يستلزم تعليم المواطنين التكنولوجيا الوطنية، كما أن موضوع الحوار الوطني عتبة للدخول إلى مرحلة جديدة.».