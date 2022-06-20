العراق يعلن مقتل قيادي في داعش و3 من مرافقيه بصحراء الأنبار

شهدت دولتا العراق وسوريا، عدة أحداث هامة خلال الساعات القليلة الماضية، كان من أبرزها، القضاء على «والي الأنبار» في «داعش» الإرهابي بالعراق، فيما شهد الجيش السوري، مقتل 4 من جنوده جراء هجوم شنته «جبهة النصرة» الإرهابية في «حماة».

قالت السلطات الأمنية العراقية، إن «والي الأنبار» في تنظيم «داعش» الإرهابي و3 من مرافقيه، تم تصفيتهم في صحراء الأنبار غربي البلاد، وأوضحت «وكالة الاستخبارات الاتحادية»، أمس الأحد، في بيان، أن الوالي الملقب بـ«أبو منصور» يعتبر أحد المسؤولين عن استهداف العراقيين على الطريق الدولي في «منطقة الرطبة».

«أبو منصور» تنقل بين العراق وسوريا

وأشارت «الاستخبارات الاتحادية»، إلى أن «أبو منصور» عمل كذلك في مناصب عدة وتنقل بين العراق وسوريا، مضيفة أن عناصرها نصبوا كمينا بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، واستهدفوا تحركات الوالي الملقب بـ«أبو منصور» و3 من مرافقيه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي مع قائد بعثة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، في البلاد، الفريق جيوفاني إينوتشي، التعاون البناء في مجال الاستشارة والتدريب.

بدوره، أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، أن بلاده ماضية في دعم الصناعة الحربية، موجها بضرورة مواكبة الأساليب الحديثة في التصنيع الحربي، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وسائل إعلام مقربة من إيران تشن هجوما على رئيس وزراء العراق

بدورها، شنت وسائل إعلام مقربة من إيران هجوماً على الكاظمي وجهاز المخابرات العراقي الوطني، على خلفية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو لقناة «العربية» الإخبارية، التي كشف فيها للمرة الاولى تفاصيل عن عملية مقتل قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري الإيراني» قاسم سليماني في 3 يناير 2020.

هجوم لـ «النصرة» الإرهابية في «حماة» يسفر عن مقتل 4 جنود سوريين

وفي سوريا، قتل 4 جنود سوريين وأصيب اثنين آخرين جراء هجوم شنته «جبهة النصرة» الإرهابية في «محافظة حماة» الواقعة وسط البلاد، فيما أشار «مركز المصالحة» التابع لوزارة الدفاع الروسية، إلى تسجيل 19 هجوما للمسلحين في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال سوريا.

إخماد حريق في حقول قمح محصودة أقصى «ريف حماة» السوري

من جانبها، أخمدت فرق الإطفاء بمؤازرة من الجيش السوري، حريقا في حقول قمح محصودة في قرية الصفافة أقصى «ريف حماة» الواقعة وسط سوريا، على إثر قذائف أطلقتها تنظيمات مسلحة منتشرة بـ«ريف إدلب الجنوبي الغربي».