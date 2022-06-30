أسعار الدواجن اليوم الخميس 30-6-2022 في مصر

يحرص الكثير من المواطنين على متابعة أسعار الدواجن في الأسواق المحلية والتجارية، خاصة قبل حلول عيد الأضحى المبارك، حتى يتمكن محبو تناول الدجاج من شراء الكميات الكافية لهم.

وسعيا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس 30-6-2022، في الأسواق المصرية والتجارية، وفق جولة «الوطن» في بعض أسواق منطقة الدقي، جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

جاء متوسط سعر الدجاجة التي يبلغ وزنها 1 كيلو 70 جنيها في المحلات التجارية، وسعر الكيلو الواحد من الأوراك 100 جنيه، فيما وصل سعر طبق صدور فريش شركات متنوعة إلى نحو 120 جنيها.

وبالنسبة لسعر صدور الفراخ بالعظام اليوم، وصل إلى 65 جنيها، بينما جاء سعر طبق الأجنحة الذي يزن كيلو 38 جنيها، كما وصل سعر الدبابيس إلى 70 جنيها، وطبق الكبدة نحو 65 جنيهًا.

أسعار الدواجن في سوق سليمان جوهر

وجاءت أسعار الدواجن في سوق سليمان جوهر بمنطقة الدقي، كما يلي:

وصلت أسعار الفراخ الأمهات في سوق سليمان جوهر ما بين 27 و29 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر البانيه نحو 100 جنيه، وجاء سعر الأجنحة بنحو 40 جنيهًا، وبلغت الأوراك اليوم نحو 48 جنيهًا، والدبابيس بسعر 46 جنيهًا، وجاء سعر الفراخ البيضاء نحو 41 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الساسو نحو 49 جنيهًا، والبلدي بسعر 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

يباع الكتكوت البلدي عمر 3 أيام بسعر 3.75 جنيه، والساسو عمر 5 أيام بـ5.25 جنيه، بينما يبلغ سعر الفيومي نحو 5 جنيهات، وسجل سعر الأبيض عمر يوم نحو 5.75 جنيه.

أسعار السمان اليوم

بلغ سعر السمان المذبوح ومعبأ حسب الحجم والشركة في المحلات التجارية نحو 35 جنيهًا، وبلغ سعر الجوز نحو 65 جنيهًا ويصل إلى 120 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

يباع كيلو الرقاب الرومي بسعر 65 جنيهًا، بينما الأجنحة بسعر 80 جنيهًا، والكبد والقوانص بسعر 70 جنيهًا، والفليه الرومي بسعر 170 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

سجل سعر الكيلو جرام من البط نحو 60 جنيهًا، وسعر البطة المذبوحة والمعبأة وزن 2 كيلو أو أقل بسعر 180 جنيهًا، والبطة وزن 3 كيلو بسعر 290 جنيهًا.