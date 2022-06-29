محمد ثروت يكشف تفاصيل دوره في فيلم عمهم: «عماد هارد».. صور

كشف الفنان محمد ثروت عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن شخصيته في فيلم عمهم.

ونشر محمد ثروت البوستر الدعائي للفيلم، وعلق عليه: «قريبا عماد هارد مع مجموعة كبيرة من النجوم في عمهم فيلم عيد الأضحي 7/7 بجميع دور العرض».

أبطال فيلم عمهم

فيلم عمهم يشارك فيه عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم محمد عادل إمام، وأحمد الفيشاوي، ومحمود حميدة ومحمد سلام وسيد رجب وهنا الزاهد وميرنا نور الدين ونرمين الفقي ومحمد لطفي وباسم سمرة، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث الفيلم حول سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضي، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطان في العديد من المتاعب وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي وأكشن.

محمد ثروت في رمضان 2022

ومن ناحية أخرى، شارك ثروت خلال السباق الرمضاني الماضي خلال عملين دراميين، وهما مسلسل فاتن أمل حربي الذي جسد خلاله دور محامي، ودايما عامر مع الفنان مصطفى شعبان، وجسد خلاله دور مدرس رياضيات.

مسلسل فاتن أمل حربي، يضم عددا كبيرا من الفنانين، وهم: نيللي كريم، وشريف سلامة، وخالد سرحان، ومحمد الشرنوبي، وهالة صدقي وفادية عبد الغني، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.