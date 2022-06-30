سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 30-6-2022 في محلات الصاغة

يحرص الكثير من المواطنين على متابعة أسعار الذهب، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21 قبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، إذ يسعى العديد من الراغبين في الزواج إلى إقامة حفل الخطوبة والزواج بالعيد، فضلا عن حرص البعض على إهدائه للأقارب

وتسعى بوابة «الوطن» بشكل دائم ومستمر إلى تقديم ما يرغب في قراءته المتابعون، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الخميس الموافق 30 يونيو، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية تعاملات اليوم الخميس نحو 1131 جنيهًا للبيع، و1138 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى نحو 990 جنيها للبيع، و996 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس بقيمة مالية تتراوح بين 849 و854 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وبلغت قيمة الجنيه الذهب عيار 21 والذي يصل وزنه لنحو 8 جرامات، اليوم نحو 7,920 جنيه للبيع، و7,968 جنيه للشراء.

سعر كيلو الذهب

كما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022، نحو 1,131,429 جنيه للبيع و1,138,286 جنيه للشراء.

الذهب اليوم في أسواق المال

وتباين سعر المعدن الأصفر في بداية التعاملات اليومية في مؤشر البورصة، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 960.64 جنيه، أي ما يعادل 51.11 دولار، وعن سعر جرام الذهب عيار 24 فبلغ اليوم نحو 1,098 جنيه، بما يعادل 58.73 دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس لنحو 823.40 جنيه، بما يعادل 43.80 دولار، كما حقق سعر الجنيه الذهب نحو 7,685 جنيه، بما يعادل 408.85 دولار.