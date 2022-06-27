سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 27-6-2022 في محلات الصاغة

كشفت محلات الصاغة عن أسعار الذهب اليوم، وخاصة سعر جرام الذهب عيار 21، باعتباره محل بحث واهتمام بين الكثير من المواطنين بشكل يومي، لاسيما المقبلون على الخطوبة والزواج، خلال فترة عيد الأضحى المنتظر خلال الأسابيع المقبلة.

ويعرض موقع «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين الموافق 27 يونيو 2022، وكافة أعيرة المعدن الأصفر التي تعتبر محل بحث واهتمام من جانب شريحة كبيرة من المواطنين، في إطار سعيها لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم عبر محركات البحث المختلفة.

سعر كيلو الذهب

سجل سعر كيلو الذهب، اليوم الاثنين الموافق 27 يونيو 2022، نحو 1,146,286 جنيه للبيع و1,148,571 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في بداية تعاملات اليوم الاثنين 1147 جنيهًا للبيع، و1150 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين الموافق 27 يونيو 2022 بقيمة مالية تتراوح بين 861 و862 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين إلى نحو 1004 جنيه للبيع، و1006 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغت قيمة الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو 8025 جنيهًا للبيع، و8041 جنيهًا للشراء.

الذهب اليوم في أسواق المال

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين لنحو 813.79 جنيه، بما يعادل 44.34 دولار، كما حقق سعر الجنيه الذهب نحو 7,765 جنيه، بما يعادل 413.89 دولار.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 970.44 جنيه، أي ما يعادل 51.74 دولار، وعن سعر جرام الذهب عيار 24، فبلغ اليوم نحو 1,109 جنيه، بما يعادل 59.13 دولار.