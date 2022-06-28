سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-6-2022 في محلات الصاغة

في ظل التذبذب الذي يشهده الذهب عالميًا، يبحث الكثيرون على المستوى المحلي عن سعر جرام الذهب عيار 21 يوميا، باعتباره الأكثر انتشارًا وشعبية في مصر، بالإضافة لباقي الأعيرة.

وفي بداية التعاملات الصباحية بالبورصات العالمية، اليوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو 2022، يقدم موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار الذهب وبالأخص سعر جرام الذهب عيار 21، بالإضافة إلي الأعيرة الأخرى وسعر الجنيه الذهب سواء في محلات الصاغة وأسواق المال.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 1144 جنيهًا للبيع، و1146 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء بقيمة مالية تتراوح بين 858 و860 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى نحو 1001 جنيه للبيع، و1003 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغت قيمة الجنيه الذهب عيار 21 والذي يصل وزنه لنحو 8 جرامات، اليوم نحو 8008 جنيهًا للبيع، و8024 جنيهًا للشراء.

سعر كيلو الذهب

كما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو 2022، نحو 1,144,000 جنيه للبيع و1,146,286 جنيه للشراء.

الذهب اليوم في أسواق المال

وتباين سعر المعدن الأصفر في بداية التعاملات اليومية في مؤشر البورصة، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 964.95 جنيه، أي ما يعادل 51.39 دولار، وعن سعر جرام الذهب عيار 24، فبلغ اليوم نحو 1,103 جنيه، بما يعادل 58.73 دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء لنحو 827.10 جنيه، بما يعادل 44.05 دولار، كما حقق سعر الجنيه الذهب نحو 7,720 جنيه، بما يعادل 411.14 دولار.