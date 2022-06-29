سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 29-6-2022 في محلات الصاغة

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، تلك المناسبة التي ينتظرها الكثير من الراغبين في الزواج، حتى يستطيعوا تنظيم حفلات الخطوبة والزواج بالتزامن مع تلك المناسبة، ما يجعلهم يبحثون عن أسعار الذهب في محلات الصاغة، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21، لأنه الأكثر طلبا في السوق المصري.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نستعرض من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في محلات الصاغة، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الأربعاء الموافق 29 يونيو الجاري، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 1142 جنيهًا للبيع، و1144 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى نحو 999 جنيهًا للبيع، و1001 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء بقيمة مالية تتراوح بين 856 و858 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وبلغت قيمة الجنيه الذهب عيار 21 والذي يصل وزنه لنحو 8 جرامات، اليوم نحو 7992 جنيهًا للبيع، و8008 جنيهات للشراء.

سعر كيلو الذهب

كما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء الموافق 29 يونيو 2022، نحو 1,141,714 جنيها للبيع و1,144,000 جنيه للشراء.

الذهب اليوم في أسواق المال

وتباين سعر المعدن الأصفر في بداية التعاملات اليومية في مؤشر البورصة، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 963.64 جنيه، أي ما يعادل 51.27 دولار، وعن سعر جرام الذهب عيار 24، فبلغ اليوم نحو 1,101 جنيه، بما يعادل 58.59 دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء لنحو 825.97 جنيه، بما يعادل 43.94 دولار، كما حقق سعر الجنيه الذهب نحو 7,709 جنيهات، بما يعادل 410.15 دولار.