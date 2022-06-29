السيطرة على حريق في غرفة خشبية أعلى سطح عمارة ببورسعيد 

اندلع حريق في غرفة خشبية أعلى سطح عمارة سكنية ببورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، تبين أنه بسبب ماس كهربائي، دون سقوط إصابات بشرية.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطاراً بالحريق

تلقى اللواء حسني عبدالعزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل غرفة خشبية، تحتوي على عدد من اسطوانات البوتاجاز، أعلى سطح عمارة سكنية عند تقاطع شارعي «عبدالسلام عارف» و«23 يوليو».

الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق

وعلى الفور، وجه مدير أمن بورسعيد بانتقال سيارات الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان الحادث، وبالفعل تمكنت من السيطرة على الحريق، وتم إخراج أنبوبتي بوتاجاز قبل انفجارهما نتيجة النيران والحرارة.

كما تمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل أن تمتد النيران إلى باقي العمارات المجاورة، وقام رجال الإطفاء والحماية المدنية بأعمال التبريد، لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

انتقال سيارات الإسعاف والغاز وطوارئ الكهرباء

كما انتقل إلى مكان الحادث سيارات الإسعاف، تحسباً لوجود إصابات أو حالات اختناق، كما تواجدت سيارات طوارئ الغاز والكهرباء، وتم إغلاق محابس الغاز والكهرباء لمنع انتشار الحريق في محيط العقار.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة ملابسات الحريق، وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي أن الغرفة الخشبية تحتوي على أنبوبتي غاز، وعدد من أغراض صاحب العقار، ساعدت في اشتعال الحريق، وبدأت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.