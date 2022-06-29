عضو حزب النور سابقا: جماعة الإخوان الإرهابية لا تحترم أي اتفاقات

قال المهندس أشرف ثابت، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب النور سابقا، إنه خلال يوم 29 يونيو من عام 2013، كان يتواجد بمحافظة الإسكندرية، ومع بزوغ فجر يوم 30 يونيو، حضر إلى ميدان التحرير، من أجل المشاركة في الثورة، مضيفا أن: «جماعة الإخوان الإرهابية لا تحترم أي اتفاقات معها، ولا تسمع لأي نصائح، والخلاف بيننا وبين الإخوان طويل وقديم، والتيار السلفي نشأ في الأساس خلال فترة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بسبب كثرة الاختلافات ما بين الحزب الجديد، وجماعة الإخوان المسلمين».

ثابت: شهدت الانتخابات البرلمانية حضور مكثف للشعب باللجان الانتخابية

أوضح «ثابت»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن فترة ما بعد 25 يناير 2011، كان هناك رغبة عارمة من المجتمع المصري، لإحداث تغيير للأوضاع في البلاد من نظام الحكم والبرلمان، لذا شهدت الانتخابات البرلمانية، حضور مكثف للشعب باللجان الانتخابية.

ثابت: حزب الحرية والعدالة حصل على 45 من مقاعد مجلس الشعب

واستطرد: «في هذه الفترة، استطاع حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان، أن يحصل على 45% من مقاعد مجلس الشعب، فيما حصد حزب النور 25% من المقاعد، وتبقى 26% من المجلس، تقاسمهم التيارات المدنية، وخلال فترة الانتخابات والاستعداد لها برز على السطح صراع كبير بين حزب الحرية والعدالة وحزب النور، فيما انقسم التيار المدني إلى قسمين».

وأوضح أنه لم يكن هناك أية تحالفات انتخابية بين الحرية والعدالة وحزب النور، لكن في بعض الأحيان، كان يوجد تنسيق بين الحزبين في الدوائر المختلفة حول الجمهورية، باعتبار أن الحزبين لهم قدر مشترك من المرجعية، «حزب النور في الانتخابات الرئاسية، كان بيدعم المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبو الفتوح، وكان منافس قوي جدا للدكتور محمد مرسي».