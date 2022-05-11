جمال العدل: الرئيس السيسي عودنا دائما أنه مع كل الناس

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة من أجل تغيير قانون الأحوال الشخصية، وذلك خلال مداخلة هاتفية أجراها الرئيس مساء أمس مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامجها «صالة التحرير» عبر «صدى البلد».

مداخلة الرئيس السيسي

وقال الرئيس السيسي خلال المداخلة موجها حديثه للمستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة الأسرة سابقًا: «خلال اليومين الجايين محتاجين حضرتك، ومجموعة من المتخصصين اللي بيعملوا في الأحوال الشخصية أو عملوا فيها لمدة طويلة جدًا، سواء كانوا حاليا موجودين على المنصة أو لأ؛ لأن القاضي اللي بيفصل في المشاكل الأسرية دي عنده توازن موضوعي للقضية، وهو الأقدر على تحديد عناصر الحوار المجتمعي اللي ممكن نطلقه في هذا الأمر».

وأضاف: «من فضلك يا سيادة المستشار تبقى موجود معانا، ومعاك قائمة أنت اللي تعملها وأحملك المسؤولية أمام الله، تجيب قائمة بأسماء قضاة أجلاء موجودين في الخدمة أو مش في الخدمة، لديهم خبرات هائلة في هذا المجال تعكس رؤية لواقع عاشوه، مقصدش هما عاشوه يعني كان فيه عندهم تفكك أسري أو مشاكل طلاق، أقصد أنهم نظروا في عشرات القضايا يوميًا تخص الأسرة والطلاق والتفكك الأسري عشان نبقى مجتمع متوازن في خصومته».

العدل: الرئيس أب لكل مواطن

وتواصل «الوطن» مع جمال العدل منتج مسلسل «فاتن أمل حربي» الذي عرض في رمضان الماضي وتطرق للحديث عن قانون الأحوال الشخصية والتي قامت ببطولته نيللي كريم وشريف سلامة برمضان الماضي، وقال جمال العدل إنه سعيد للغاية لتقديم وإلقاء الضوء على شيء مهم للغاية وهو قانون الأحوال الشخصية والذي من خلاله يحفظ حقوق المرأة والرجل.

وأضاف جمال العدل: «فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أب لكل مواطن ويشعر بجميع آلام المواطنين ويحاول جاهدا دائما على حلها».