إعلام بني سويف تدشن برنامجا تدريبيا لنشر ثقافة التربية الإعلامية والرقمية

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الإعلام بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، برنامج بعنوان «مهارات التربية الإعلامية والرقمية»، يستهدف متخصصي الإعلام التربوي، والذي يطبق لأول مرة بمحافظة بني سويف.

البرنامج يشمل تدريب متخصصي الإعلام بالمدارس الحكومية

ويشمل البرنامج مستويين، الأول لتدريب طلبة كليات جامعة بني سويف، والثاني بين متخصصي الإعلام بالمدارس الحكومية على برنامج مهارات التربية الإعلامية والرقمية لنشرها بين طلبة المدارس.

إعلام بني سويف: التدريب في إطار دور الكلية والجامعة المجتمعي

ويُعقد البرنامج تحت إشراف الدكتورة نسرين حسام الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وانطلاقا من الدور المجتمعي للجامعة، وفى إطار دور كلية الإعلام في خدمة المجتمع، وبالتنسيق بين كلية الإعلام وبين مديرية التربية والتعليم، وبحضور محمد علي خليفه مدير عام الكلية.

تدريب 25 من أخصائي الإعلام بقرى مختلفة

ودربت الدكتورة فاطمة فايز صاحبة فكرة إنشاء البرنامج، والدكتورة إنجي أبو العز المدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون والمدرب بالبرنامج، 25 من أخصائي الإعلام بقرى مختلفة على مهارات التفكير النقدي لمحتوى رسائل الإعلام، والإعلام الإيجابي والسلبي وكيفية التعامل مع محتوى وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي نهاية التدريب تم اصطحاب المتدربين في جولة تعريفية داخل الكلية، لاطلاعهم على الإمكانات المادية التي تمتلكها الكلية بينها استوديوهات الإذاعة والتليفزيون وغرفة المونتاج، ومعامل الأبل ماكنتوش ومعامل الوسائط المتعددة ومكتبة الكلية.