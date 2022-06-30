صديقة المذيعة شيماء جمال تكشف عن مشكلة وحيدة وراء معاناتها

قالت علياء سلامة، صديقة المذيعة الراحلة شيماء جمال، إنه جرى العثور على جثتها مدفونة في مزرعة زوجها داخل الفيلا، لافتة إلى أن المزرعة محل العثور عليها كان من المقرر أن تكون مسرح احتفالهما بعيد الأضحى.

صديقة شيماء جمال تكشف تفاصيل مقتلها

وأوضحت علياء سلامة، في تصريحات تلفزيونية، أن زوجها ضربها على رأسها بسلاحه الشخصي «مسدس» وفقدت بعدها الوعي، وكانت «هناك آثار على رقبتها تبدو أنها علامات خنق».

وأشارت صديقة المذيعة الراحلة شيماء جمال إلى أن المشكلة الوحيدة التي كانت تعاني منها، أن زوجها كان يرفض أن تعلم زوجته الأولى بزواجه منها كزواج ثانٍ، مؤكدة: «هي دي نقطة الخلاف الوحيدة اللى كانت بينهما».

ولفتت إلى أن الراحلة شيماء جمال، تزوجت منذ عام 2016، والعام الأول كان عرفيا، وبعد ذلك تحول إلى رسمي.

صديقة الراحلة: كانت متجوزة شرعي من 2017

وأضافت علياء سلامة: « شيماء صاحبتي كانت سعيدة جدا في حياتها، ومشكلتها الوحيدة كانت إشهار الزواج في البداية، ومكانش فيه أي شيء يخلي الواحد يشك في جوزها أو إنه ممكن يقتلها بالطريقة دي».

وتابعت: «شيماء ماتت وهي متجوزة رسمي من بداية 2017 ، وكان وشها سليم ومفيهوش حاجة خالص».