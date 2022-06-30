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عاجل.. نقل المتهم بإنهاء حياة زوجته المذيعة شيماء جمال إلى أكتوبر لبدء التحقيق

كتب:

أحمد حامد دياب
03:54 ص | الخميس 30 يونيو 2022
المذيعة شيماء جمال

المذيعة شيماء جمال

بدأت الأجهزة الأمنية نقل القاضي المرفوع عنه الحصانة، المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، من السويس إلى أكتوبر، لبدء التحقيق معه.

ضبط المتهم بإنهاء حياة المذيعة شيماء جمال

وكانت الأجهزة الأمنية أعلنت ضبط القاضي المرفوع عنه الحصانة، المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، في مدينة السويس، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

يذكر أن قسم شرطة أكتوبر قد تلقى بلاغا من قاضي يفيد بتغيب زوجته المذيعة شيماء جمال، أثناء تواجدهما في منطقة الشيخ زايد بدائرة قسم الشرطة، وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث لفحص البلاغ، وأثناء جمع التحريات حول الواقعة وملابساتها، أبلغ أحد الأشخاص عن الواقعة، وأفاد بأنه يعمل لدى زوج المذيعة، وأن الأخير استأجر مزرعة في منطقة البدرشين، وقتل المجني عليها بسبب خلافات أسرية.

تحليل الحمض النووي للتأكد من جثة المذيعة

وعلى الفور انتقل فريق من المباحث الجنائية والطب الشرعي إلى مكان قتل ودفن المجني عليها، وبالفعل جرى العثور على جثة سيدة مدفونة في المزرعة، ولم يستدل عليها لأنها في حاله تعفن رمي.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وطلبت إجراء تحليل البصمة الوراثية للتأكد من كون الجثة هي المذيعة شيماء جمال من عدمه.

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