طارق الخولي عن 30 يونيو: شهوة تمكين الإخوان قادتهم للسقوط

تذكر النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي الفترة ما قبل ثورة 30 يونيو معتبرًا أن ميدان التحرير شاهد على تلك الفترة لافتًا إلى أن تلك الذكريات محفورة في كل مكان بميدان التحرير مشددًا على مرور الوطن بفترات صعبة للغاية منذ سطو الإخوان على الميدان.

الإخوان سطوا على ميدان التحرير

وأضاف طارق الخولي خلال لقاء خاص، مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أقيم في ميدان التحرير، احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو: «هذا الميدان ضم شباب تسعى للحرية والديموقراطية ووطن أفضل ثم جاءت لحظة سطو جماعة الإخوان على الميدان وأتذكر أنه في الذكرى الأولى لـ 25 يناير حدثت اشتباكات بين القوى المدنية وبين جماعة الإخوان اللي كانت مستمرة في محاولات السطو لتستغل ذكرى 25 يناير في إحراز مكتسبات في الانتخابات والسطو على الدولة بالكامل».

الإخوان اعتقدوا أنه زمن التمكين

وأوضح الخولي أن جماعة الإخوان كانت تشعر في هذا الوقت أنه في زمن التمكين وأنهم يعيشوا اللحظات التي حلموا بها سنوات طويلة، مشددًا على أن شهوة التمكين هي التي قادتهم للسقوط.

وأشار الخولي إلى أن سعيهم للحصول على الأغلبية في البرلمان ثم السعي لدخول الانتخابات الرئاسية كانت مسامير وضعت في نعش جماعة الإخوان وأظهرت صورتهم الحقيقية أمام الشعب المصري.