طارق الخولي: ثورة 30 يونيو جاءت لاستعادة الدولة المصرية من خاطفيها

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والساسيين، إن ثورة 30 يونيو 2013، كانت اصطفاف لإرادة المصريين في الشارع المصري، «الثورة كان جزء منها استعادة الهوية والدولة المصرية، ممن اختطفوها، وكانت اصطفاف وطني غير مسبوق».

الخولي: حكم الإخوان المسلمين دفع المواطنين إلى الاصطفاف

أضاف «الخولي»، خلال استضافته ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أن حكم جماعة الإخوان المسلمين، دفع المواطنين إلى الاصطفاف الوطني، إذ جعل كل المواطنين يؤمنون بأن الثورة كانت لحظة استعادة الدولة من الضياع، والدخول لممر مظلم لمئات السنوات.

القيادة السياسية شهدت دمج فئات المجتمع

استطرد: «على مدار الـ9 سنوات، قامت القيادة السياسية شهدت دمج فئات المجتمع المختلفة في الحياة العامة المصرية، حتى تعبر تلك الفئات عن ما تراه ومستقبلها، ومنهج الرئيس هو القدرة على وجود حالة من الحوار، والخروج بخارطة طريق للحاضر والمستقبل، لمواجهة التحديات القائمة، ونحن لسنا بصدد حوار أزمة، ولكننا بصدد وضع مشروع وطني مصري».

وأوضح أن الإخوان ليسوا مؤمنين بفكرة الوطن من الأساس، إذ أن عقيدتهم تقوم على إما حكم مصر أو حرق مصر، «بالنسبة ليهم مصر وسيلة للسيطرة والهيمنة، وبناء حكم للجماعة نشهد من خلالها الطبقية في المجتمع، وكانوا يسعوا لنظام الطبقية اللي مصر عمرها ما عرفته».

وتابع: «كان هناك بطولات لدى البعض وتضحيات وشهداء سقطوا خلال ثورة 30 يونيو، وتم خلالها حصار مدينة الإنتاج الأعلامي ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا والتعدي على المتظاهرين السلميين بجوار قصر الاتحادية في شكل مرعب».