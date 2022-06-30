أميرة العادلي: الإخوان كانوا بيهاجموا المرأة بـ«تحرش لفظي وجنسي»

تحدثت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب، عن ذكرياتها في ميدان التحرير أثناء ثورة 30 يونيو، قائلة إنّ وجودها في الميدان يُشعرها براحة غير طبيعية: «بعدي كل أسبوع وأنا رايحة المجلس على الميدان، ومقعدتش فيه بقالي سنين، وحاسة إنّي بستعيد ذكرياتي هنا، لأن كل مكان هنا ليه عندي ذكرى».

ميدان التحرير في 30 يونيو

وقالت العادلي، في لقاء خاص من ميدان التحرير، مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج التاسعة، المُذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو: «اعتصمت في المكان ده وبيتت أيام في ميدان التحرير»، مشيرة إلى أنّ جماعة الإخوان بدأت تقسيم مصر قبل وصولهم للسلطة.

واستعادت النائبة، ذكرياتها مع ما فعله نواب الإخوان في برلمان 2012، حيث انتقدت طريقة حديثهم وقتها عن المرأة: «باتكلموا بحدة عن المرأة المصرية، وقالوا لازم يبقى شكلها كده، وأي نموذج تاني مرفوض».

الإخوان عملوا جمعة قندهار في ميدان التحرير

وأشارت إلى أنّ ميدان التحرير شهد مظاهرة لأنصار جماعة الإخوان، أُطلق عليها جمعة قندهار: «كنا ماشيين في الميدان مرعوبين، وكنا معتصمين، وهما جم عملوا الجمعة دي، وفكرة إنّك تيجي تعبر عن رأيك أو تتكلم رأيك مرفوض، ورأيك كـ(ست) مرفوض، والتيار بتاعك كان بالنسبة لهم كافر، وبيقولوا لنا احمدوا ربنا إنّنا مبنقيمش عليكم الحد يا كفرة».

وتابعت العادلي: «الإخوان كانوا بيهجموا علينا ويقولوا أنتوا كفرة، وكانوا بيستهدفوا السيدات وبيتعاملوا مع جسم الأنثى بشكل قذر، وبطريقة تحرش لفظي وجنسي، وكانت طريقة في منتهى الاشمئزاز».