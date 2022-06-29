سفر حجاج الجمعيات بجنوب سيناء لأداء مناسك الحج السبت المقبل

قال زيدان عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء، إنه تقرر سفر حجاج الجمعيات إلى بيت الله الحرام بجنوب سيناء فجر السبت المقبل، موضحا أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أصدر قرارا بتوفير أتوبيسات سياحة لنقل مواطني جنوب سيناء من الطور إلى مطار القاهرة الدولي.

وأضاف «عبدالغفار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى توفير وسائل نقل بالمجان للحجاج الموجودين خارج مدينة طور سيناء، حيث تم وضع نقطة تجمع للحجاج وهي الجمعية بالصور.

توزيع ملابس الإحرام بالمجان

بينما قال اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، إنه قام أمس بتوزيع ملابس الإحرام على الحجاج في قاعد الديوان العام للمحافظة مجانا، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مشددا على الحجاج بضرورة اتباع الإرشادات التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ على سلامتهم.

وأضاف «الشريف»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المحافظ قرر توفير أتوبيس لنقل الحجاج من نويبع ودهب وشرم الشيخ إلى الطور بعد غدٍ الجمعة، على أن ينطلق وفد الحجاج إلى الأراضي المقدسة صباح السبت المقبل، موضحا أن حجاج الجمعيات هذا العام بينهم شباب صغير السن من الطور، وتمنى للجميع حج مبرور وذنب مغفور، وطالبهم بالدعاء لمصر والمصريين قيادة وشعبا.

45 تأشيرة لجنوب سيناء

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء، أن نصيب المحافظة من التأشيرات هذا العام بلغ نحو 45 تأشيرة، موزعين على كل المدن، 17 سيدة والباقي رجال.

وأكد «عبدالغفار» أن هناك مرافق من التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء سيكون مرافقا للحجاج، مشيرا إلى أنه جرى إعطاء الحجاج بعض الدروس للتوعية، كما تم توزيع إرشادات لضمان سلامتهم وتأدية مناسك الحج بشكل صحيح وسليم.