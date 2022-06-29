«الهولو دكتور» خدمة سعودية جديدة بموسم الحج 2022: استشارة فورية للحجاج (صور)

دشنت وزارة الصحة السعودية، خدمة طبية جديدة باسم «الهولو دكتور»، للاستشارت الطبية والخدمة الطبية الحديثة، وذلك في إطار جهود الدولة المبذولة لتسهيل عملية الحج على حجاج بيت الله هذا العام.

«الهولو دكتور» خدمة طبية جديدة في موسم الحج 2022

وأعلن وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، عن خدمة حديثة للاستشارت الطبية عن بعد، تطلق عليها أسم «الهولو دكتور»، يجرى من خلالها تقديم كل الخدمات الطبية الجديدة للحجاج خلال موسم الحج 2022، وذلك عن طريق تقنية الاتصال المرئي بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية «STC»، إذ أنَّه من المقرر أن يحصل الحاج على الخدمة من خلال وقوفه أمام الجهاز الموجود في المطار ويقدم طلب الاستشارة الطبية التي يحتاجها، وعلى الفور سيتلقى الاستشارة من خلال توظيف هذه الخدمة.

السعودية تدشن خدمات طبية جديدة لتسهيل موسم الحج 2022

وأكّد «الجلاجل»، أنَّ التقنية الحديثة المرئية «الهولو دكتور» تتيح تجسيد الطبيب الذي يعمل بمستشفى صحة الافتراضي في العاصمة السعودية الرياض أمام المريض مباشرة، كما أنَّها تسهم في فحص كل المؤشرات الحيوية التي يحتاجها الطبيب وبشكل فوري لكي يقدم الاستشارة الطبية المناسبة للمريض بشكل سريع في نفس اللحظة، فى حين أنَّ الخدمة الطبية تضم وتشمل الكشف والتشخيص وصرف العلاج المناسب له، من خلال التواصل المباشر مع طاقم أطباء مستشفى الصحة الافتراضي في الرياض.

معالي وزير #الصحة يدشن خدمة (الهولو دكتور) للإستشارات الطبية والتي يتم من خلالها تقديم خدمات طبية حديثة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1443هـ وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي pic.twitter.com/rNNvBcisyL — أخبار منطقة المدينة المنورة (@News_Almadinah) June 29, 2022

وبحسب صحيفة «الوطن» السعودية، أشار «الجلاجل» إلى أنَّ وزارة الصحة السعودية استعدت مبكرًا لموسم الحج هذا العام، من خلال منظومة متكاملة من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة، شملت مجموعة من المستشفيات العيادات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف عالية التجهيز، وذلك تحت إشراف طواقم طبية وفنية وإدارية على أعلى مستوى تضم عددًا من الكوادر المؤهلة والمدربة على العمل في موسم الحج، وذلك في محاولة لتسهيل زيارة الحجاج لبيت الله الحرام.