رئيس جامعة سوهاج يشارك بالجلسة الختامية لتدريب مجموعة من إعلاميي السودان

شارك الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، في فعاليات الجلسة الختامية للدورة التدريبية التي تلقاها مجموعة من إعلاميي ولاية الخرطوم بدولة السودان الشقيق، تلبية للدعوة التي وجهت له من الإعلامي القدير الدكتور خالد فتح الله، مدير معهد الإذاعة والتلفزيون، وابن محافظة سوهاج.

إنجازات مؤسسات التعليم العالي

وفي سياق آخر، حل الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، ضيفين على استوديو الإذاعة التعليمية، للمشاركة في حلقة من حلقات الإعلامية ألفت مصطفى بعنوان «كشف حساب»، للتحدث عما أنجزه كل منهما في مجال عمله كجزء من إنجازات مؤسسات التعليم العالي على هامش الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

توطيد علاقة الجامعة بالمؤسسات الإعلامية

وقال رئيس جامعة سوهاج، إن هذه الزيارة جاءت كخطوة لتوطيد علاقة الجامعة بالمؤسسات الإعلامية للدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، لإبراز دور الجامعة في المحاور المختلفة سواء كانت العملية التعليمية أو البحث العلمي أو خدمة المجتمع، في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على وزارة الصحة، لتطبيق استراتيجية الوزارة ورؤية مصر 2030.