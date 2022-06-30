السيسي: 30 يونيو من أمجد أيام أمتنا.. وسيبقى خالدا في وجداننا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ حياة الأمم والشعوب بها أيام ليست كغيرها، يكاد الزمن عندها يتوقف، ويتباطئ دوران عجلة التاريخ احتراما لإرادة الأمة عندما تريد الحياة، والشعب حين يرفض العبث بمقدراته ومستقبله.

ذكرى 30 يونيو

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة ثورة 30 يونيو: «بحكم تاريخها المديد، مرّت على أمتنا العريقة أيام مثل تلك، من بينها ومن أمجدها يوم الثلاثين من يونيو 2013، الذي سيبقى خالدا في وجداننا جيل بعد جيل».