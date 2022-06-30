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بث مباشر.. الرئيس السيسي يلقي كلمة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

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شريف سليمان
10:02 ص | الخميس 30 يونيو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تقدم «الوطن» بثا مباشرا، لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة.

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