بث مباشر.. الرئيس السيسي يلقي كلمة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو كتب: شريف سليمان 10:02 ص | الخميس 30 يونيو 2022 الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم «الوطن» بثا مباشرا، لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة. اقرأ المزيد: مدبولي ينقل تهنئة الرئيس السيسي للجزائر بمرور 60 عاما على الاستقلال البابا تواضروس يهنئ السيسي بذكرى 30 يونيو: أنقذت مصر من سنة مظلمة السيسي يعود مساء اليوم إلى أرض الوطن بعد زيارة عمان والبحرين محمود الضبع: الرئيس السيسي حقق آمال وطموحات المصريين في ثورة 30 يونيو دار الإفتاء.. 8 سنوات من الإنجازات والريادة في عهد السيسي عاجل.. السيسي يشارك في افتتاح المبنى الجديد في مطار البحرين رئيس الجالية المصرية يشيد بزيارة السيسي لمملكة البحرين عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي بقلم شريف سليمان