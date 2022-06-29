محمود الضبع: الرئيس السيسي حقق آمال وطموحات المصريين في ثورة 30 يونيو

قال الكاتب الصحفي محمود الضبع، إن ثورة 30 هي ثورة لطموح وآمال المصريين الذي تحقق على أرض الواقع، ثورة أرسلت للعالم رسالة قوة الشعب المصري في مواجهة التحديات باجتثاثه لسرطان الإخوان قبل أن يتمكن من الجسد المصري.

وأضاف «الضبع» خلال مداخلة هاتفية بنشرة القناة الأولى المصرية، أن ثورة 30 يونيو خلال السنوات الماضية، استطاعت أن تحقق طموحات وآمال المصريين بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما اصطفوا خلف هذه الشخصية الإنسانية والاستثنائية التي كانت تحتاجها مصر ومنطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية لإدارة الملفات الصعبة التي حلم المصريون بحلها.

إنجازات 8 سنوات تحتاج لمجلدات

وقال «الضبع» إن الانجازات التي تحققت على مدار الثماني سنوات الماضية، تحتاج الى مجلدات لتعدد قطاعاتها وتنوعها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

أضاف أن المشروعات كثيرة ومتعددة ما بين قناة السويس الجديدة وامتلاك أكبر محطة توليد طاقة شمسية في العالم، ومشاريع الاستزراع السمكي التي وضعت مصر على رأس إفريقيا في هذا المجال من خلال مشروع الغليون والفيروز وشرق التفريعة ببورسعيد، ومشروع المليون ونصف فدان، والاهتمام بالصعيد وإعادة اكتشاف ثرواته، وإنفاق تريليون جنيه على التنمية في الصعيد خلال سبع سنوات.

وأوضح أن 30 يونيو جعلت للصعيد ثروة كبيرة من المقدرات والمشروعات الصناعية والاستثمارات الكبرى، وشاهدنا جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للصعيد، منذ عدة أشهر، كشفت لنا كم المشروعات الضخمة التي نفذت وجار تنفيذها في صعيد مصر، وكم المحاور والطرق التي ربطت بين الظهير الصحراوي الشرقي والغربي وربطاً بموانئ البحر الأحمر وموانئ التصدير.

ثورة 30 يونيو أصبحت مضيئة في تاريخنا

وتابع: «في الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو الخالدة، يتوجه المصريون بالتحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما قدمه ويبذله من مجهود لتحقيق آمال وطموحات المصريين، فمنذ اللحظة الأولى وضع المصريون ثقتهم في هذا القائد، وكان على قدر المسؤولية، فهو رمز هذه الثورة، وكل ما تحقق من إنجازات يرمز لهذه الثورة التي أصبحت مضيئة في تاريخنا، لتنضم إلى قائمة من الأحداث التاريخية التي يفتخر بها المصريون أمام العالم وأمام الأجيال القادمة».