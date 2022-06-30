السيسي: ثورة 30 يونيو لحظة فارقة في تاريخ مصر.. ولا يمكن لأحد خداع شعبها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ثورة 30 يونيو المجيدة لحظة فارقة في تاريخ هذا الوطن الغالي، لحظة اختار فيها المصريون المستقبل، الذي يرتضونه لأبنائهم وأحفادهم، اختاروا فيها الدولة المدنية الحديثة بهويتها المصرية الوطنية المنفتحة على العالم.

وأضاف السيسي في كلمته بمناسبة ثورة 30 يونيو: «لحظة أعلن فيها المصريون للعالم أجمع أن هدوءهم لم يكن إلا قوة، وصبرهم لم يكن إلا صلابة، وتسامحهم لم يكن إلا حكمة متصالحة مع الزمن».

صوت مصر كان هادرا ومسموعا في ثورة يونيو

وتابع: «في ثورة 30 يونيو كان صوت مصر هادرا ومسموعا يقول إنها أكبر من أن تختطف وأعظم من أن يتصور أحد أن بمقدوره خداع شعبه العريق، وعلى مدار أيام هذه الثورة الخالدة، كتب المصريون لأنفسهم على اتاسع مدن مصر وقراها دستورا مباشرا نابعا من ضميرهم الشعبي عنوانه أن مصر للمصريين ومصيرها لا يقرره سوى أبنائها المخلصين».