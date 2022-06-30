الرئيس السيسي: روح ثورة 30 يونيو نبراس عملنا.. والأشرار فشلوا وسيفشلون

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن روح ثورة 30 يونيو بما تمثله من تحدٍ وقدرة على قهر المستحيل ما زالت هي نبراس عملنا حتى اليوم، شعاع النور الذي يقودنا ويلهمنا في التصدي للتحديات الراهنة بعد أن نجحنا بفضل الله وإرادة الشعب في اجتياز تحديات؛ توهم المتربصون وتمنوا أن تكسرنا وتقضي علينا وبئس ما يتمنون، واجهنا موجات عاتية من الإرهاب الأسود، تحالفا ملعونا بين قوى شر ودمار أرادت وما زالت تريد النيل من وطننا.

الرئيس: فشل الأشرار من قبل وسيفشلون مجددا

وأضاف السيسي في كلمته بمناسبة ثورة 30 يونيو: «تلك الموجات التي تحطمت على صخور إرادة المصريين الصلبة، وكما فشل الأشرار من قبل، سيفشلون مجددا بإذن الله وتماسكنا ووحدتنا».

واجهنا وضعا اقتصاديا غير مسبوق واستعنا عليه بصمود الشعب العظيم

وتابع: «واجهنا وضعا اقتصاديا غير مسبوق، فاستعنا عليه من بعد الله، بصمود أسطوري لشعب عظيم، كما علم الإنسانية يوما الحضارة والمدنية يضرب المثل الآن في إدراك قيمة الوطن والحفاظ عليه وتحمل المشاق في سبيل ذلك، ولم نكتفِ بمواجهة تلك التحديات والتعلل بها، لتأجيل معركة التنمية والتقدم، بل مضينا في المسارين معا، البقاء والبناء، بقاء الدولة وترسيخ أركانها وبناء المستقبل، فانطلق سواعد أبنائنا وبناتنا في كل شبر من أرض مصر تعمر وتشيد وتقيم بإذن الله للمجد قواعد جديدة».