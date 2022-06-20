البرلمان العربي يدعو لتكثيف الجهود الدولية وإيجاد حلول لحماية اللاجئين

دعا البرلمان العربي إلى أهمية تكاتف الجهود الدولية لإيجاد حلول جذرية عادلة من شأنها حفظ الحقوق الإنسانية للاجئين، والحد من معاناتهم لا سيما في ظل التحديات الصعبة والظروف الصعبة التي ألقت بظلالها سواء على الأوضاع الصحية والاقتصادية جراء جائحة كورونا، وتداعيات الأزمة العالمية على خلفية التوترات الروسية الأوكرانية.

اليوم العالمي للاجئين

وأكد البرلمان العربي، في بيان اليوم، أنه بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق 20 من شهر يونيو من كل عام، فإن المنطقة العربية تعد من أكثر مناطق العالم التي تواجه تحديات ومشكلات اللاجئين، خصوصًا في ضوء استضافتها لما يقرب من نصف إجمالي اللاجئين على مستوى العالم بوجه عام، مشيراً بوجه خاص إلى الأوضاع المأساوية للاجئين الفلسطينيين باعتبارهم أكثر من عانوا من جرائم التهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي «القوة القائمة بالاحتلال»، ضاربا عرض الحائط لقرارات الشرعية الدولية، ومنها القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948.

البرلمان العربي يدعو لدعم «أونروا»

كما دعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي والجهات الدولية المانحة إلى تقديم كامل الدعم اللازم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) حتى تستطيع الوفاء بمسئولياتها الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين من خلال المساعدات والتمويل للتمكين من مواصلة عملها، وتحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاههم ، وكذلك مسؤولياتها السياسية والقانونية بتأمين حقوقهم وحقوق الدول المستضيفة لهم، وتوفير المتطلبات الأساسيّة لأكثر من 6.4 مليون لاجئ فلسطيني.

وأشاد البرلمان العربي، في الوقت ذاته بالجهود الحثيثة التي تبذلها كل الدول العربية المستضيفة للاجئين، من أجل توفير الاحتياجات الأساسية لهم، فضلاً عن إدماجهم في بيئات العمل والتعليم، على الرغم مما يفرضه ذلك من تحديات صعبة على كافة المستويات دون تمييز.