الذهب يواصل التراجع عالميا للشهر الثالث.. كم سعر الأوقية اليوم؟

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إلى 1816 دولاراً للأوقية، ليواصل بذلك انخفاضه للشهر الثالث على التوالي، بعد أن واجه ضغوطًا طوال الربع من عوائد قوية من الدولار والخزانة، حيث قاد الاحتياطي الفيدرالي موجة عالمية من التشديد النقدي المكثف لمكافحة التضخم المتزايد برفع أسعار الفائدة.

الخطر الأكبر هو التضخم المستمر

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أمس الأربعاء، إن هناك خطرًا من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي إلى إبطاء الاقتصاد كثيرًا، ولكن الخطر الأكبر هو التضخم المستمر.

من جانبها، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، في مقابلة مع شبكة «CNBC»، أمس الأربعاء، أنها بصدد الدفاع عن زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يوليو المقبل إذا ظلت الظروف الاقتصادية كما هي.

وسيلة تحوط ضد التضخم

ورغم النظرة السائدة للذهب على نطاق واسع باعتباره وسيلة تحوط ضد التضخم والشكوك الاقتصادية، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك الذهبية غير المدرة للعائد.

أعلى مستوى لأسعار الذهب

على صعيد تاريخي، وصلت أوقية الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2074.88 في أغسطس من عام 2020، وسط توقعات أن يجرى تداول الذهب عند 1846.09 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع (أبريل – يونيو 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics» بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يتم تداول الأوقية عند مستوى 1907.08 في غضون 12 شهرًا.

في الغالب، يجرى تداول الذهب في بورصة «OTC» في لندن، وبورصة العقود الآجلة الأمريكية «COMEX» وبورصة شنغهاي للذهب «SGE» ويضم العقد الآجل القياسي 100 أوقية.

وتضم قائمة أكبر الدول إنتاجاً للمعدن الأصفر الصين وأستراليا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وروسيا وبيرو وإندونيسيا.

ويذهب نصف استهلاك الذهب في العالم في المجوهرات، و40% في الاستثمارات، و10% في الصناعة، وتضم قائمة الدول الأكثر استهلاكاً للمعدن الأصفر، الهند والصين والولايات المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة.