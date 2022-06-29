لماذا تختلف مصنعية الذهب من محل لآخر؟.. «جولد بيليون» تجيب

قالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتحليلات الذهب في السوق المحلي والعالمي، إن أسعار المصنعيات تختلف من مكان لآخر رغم أن السبيكة أو الجنيه الذهب نفس الوزن والعيار.

اختلاف المواصفات الفنية

وأضافت المؤسسة في تقرير لها، أن اختلاف المصنعيات من سبيكة إلى أخرى ومن جنيه ذهب لآخر، هو الجودة والمواصفات فنية وبعض الأمور الأخرى.

وأشارت إلى أن اختلاف طرق توصيل الذهب والأمان في نقل الذهب من مكان التصنيع إلى أماكن البيع، أو نقله من محافظة إلى أخرى يتطلب أمانًا وتأمينًا أكثر من اللازم، وهو ما يزيد من التكاليف.

العلامات المائية للمنتجات تزيد من سعر المصنعية

وأوضحت مؤسسة جولد بيليون، أن القيمة المضافة واحدة في كل منتجات الذهب، ولكن هناك شركات تقدم المنتج مغلف بعلامة مائية ضد التزوير، عكس شركة أخرى توزع السبيكة أو الجنيه الذهب بشكل فردي.

كما أن هناك بعض الشركات تتعاقد مع موزعين معتمدين لتوصيل المنتج لكل المحافظات عكس شركة عندها فرع أو موزع واحد.

ولفت التقرير إلى أن الشركة المزودة بخدمة عملاء 24 ساعة، تكون مصنعية المنتج الخاص بها أعلى من الشركات التي لا تحتوي على خدمة عملاء، كما أن هناك تزيد فيها التكلفة لوجود خدمات ما بعد البيع وأخرى لا.

وأوضحت المؤسسة في التقرير، أنه كلما زادت الخدمات والأمان وجودة المنتج وخدمات الشركة للمشتريين ارتفعت سعر التكلفة الخاصة بها، وكلما انخفضت الخدمات انخفضت قيمة المصنعية.

وتتمثل المصنعية في الذهب بشكل عام في المصاريف الخاصة بالتصنيع والتشكيل والنقل للمنتج من المصانع أو الورش والشركات للموزعين، والتي تختلف من مكان لآخر ومن منتج لآخر.