ميادين ثورة 30 يونيو في الإسكندرية.. «حكايات لا تنسى» (فيديو)

قال الدكتور ياسر زكي، أستاذ الجراحة في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، إن الحشد في ثورة 30 يونيو كان كبيرا للغاية: «كنت بتمشى عادي رغم سني من سيدي جابر حتى القائد إبراهيم رايح جاي طول اليوم، وبداية من الساعة السادسة مساءً، كانت الحشود من القائد إبراهيم حتى سيدي جابر، كتل من البشر متوصلة».

ميادين الإسكندرية في 30 يونيو

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقريرا تلفزيونيا، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر على القناة الأولى والفضائية المصرية، بعنوان «ميادين الثورة في الإسكندرية.. حكايات لا تُنسى»، إذ قالت أميمة فكري، من شباب المجتمع المدني في ثورة 30 يونيو، إن كل فئات المجتمع الإسكندراني شاركت في ثورة 30 يونيو، مثل الأطباء والمهندسين والأسر والأطفال والشباب.

وأضافت: «كل الناس كانت منتظرة البيان منذ 30 يونيو وحتى الثالث من يوليو، في القائد إبراهيم وسيدي جابر، وكان الوضع احتفاليا، وكل الناس منتظرون بيان الرئيس السيسي، حتى نطمئن على مصر».

عشرات الملايين تظاهروا ضد الجماعة الإرهابية

وأكد المهندس علاء بكر، أن المصريين شعروا أن بلادهم تُسرق منهم، لذلك نزلوا إلى الشوارع بعشرات الملايين للإطاحة بجماعة الإخوان الإرهابية: «الناس لما لقت إن الجيش والشرطة في ضهرهم بدأوا يتطمنوا وده خلى الناس تتحرك، في أول يوم الناس كانت خايفة وبعد كده بدأت تنزل باطمئنان والناس في البيوت كانت بتحدف أكل وزجاجات مياه وهو ما طمأن الناس وحركهم وشجعهم على النزول».