الكنيست يقر الأول من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات العامة

أعلن الكنيست الإسرائيلي، صباح اليوم، عن نتيجة التصويت لصالح إقرار موعد الانتخابات العامة الوشيكة في إسرائيل، في الأول من نوفمبر المقبل بعد أن صوت 57 نائبا ضد التحفظ فيما سانده 47 نائبا، وفقًا لما ذكره موقع «آي 24»، الإسرائيلي.

حل الكنيست بالقراءتين الأولى والثانية

وأفاد الموقع أنه في هذه الأثناء، تجرى مناقشة حل الكنيست تمهيدًا للتصويت على الحل بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك بعد التصويت على حله في القراءة التمهيدية مؤخرًا.

وألقى بنيامين نتنياهو رئيس المعارضة خطابا حول الحدث الذي يشهده الكنيست الإسرائيلي، موجهًا انتقادات لاذعة للائتلاف الحكومي قائلًا: «الشعور العام هو أن البلاد تسقط من أيدينا.. وفي الوقت الذي يحدث كل هذا، يحاول كبار المسؤولين الحكوميين تزيين الأمور كلها بالورق الملون، يلجؤون إلى التفاخر والدعاية الذاتية والدعاية الكاذبة الهادفة إلى التستر على حكومة بلا رؤيا وعاجزة عن القيام بأي عمل». وتابع نتنياهو: «وعدوا بالتغيير وتحدثوا عن المداواة، وأجروا تجربة ثم فشلت تجربتهم».

مشادات في الكنيست

وقاطع منصور عباس، النائب في القائمة العربية الموحدة، بـ البرلمان المنحل رئيس المعارضة قائلاً: «بفضل التعاون معك قامت هذه الحكومة»، وصرخ نتنياهو بوجه رئيس الكنيست ميكي ليفي: «الجلسات لا تدار بهذه الطريقة».