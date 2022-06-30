6 نصائح للحجاج لتجنب ضربات الشمس.. منها شرب الماء المزود بالملح

مع بداية شهر ذي الحجة وبداية موسم الحج الذي يسبقه تحضيرات عديدة، ليتعرض الحجاج لمشاق الفريضة التي تتزامن هذا العام مع بداية فصل الصيف الذي ترتفع به درجات الحرارة بصورة عالية حاليا، ما يجعلهم عرضة للإصابة بضربة شمس.

وقدمت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة بجامعة القاهرة، عدة نصائح لحجاج هذا العام للحماية من ضربة الشمس، إذ أوضحت أن درجة الحرارة في موسم الحج تتراوح بين 40 و45 درجة، مشددة على ضرورة إتخاذ الحجاج كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من ضربات الشمس الناتجة عن تعرضهم للأجواء الحارة بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في هذا الوقت من العام.

ارتداء الملابس الفاتحة وتغطية الرأس

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف ببرنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، فندت «شوقي» نصائحها، والتي جاء في مقدمتها أنه من الضروري تغطية الحجاج للرأس عن طريق القبعة أو اقتناء شمسية التي يفضل أن تكون باللون الأبيض، بالإضافة لضرورة الابتعاد عن ارتداء الملابس الغامقة، والحرص على لبس الملابس الخفيفة فاتحة اللون التي تعكس أشعة الشمس.

شرب الماء المزود بالملح

وأكدت أستاذ الصحة العامة بجامعة القاهرة ضرورة إلتزام الحجاج بشرب الماء مع إضافة بعض الملح، لأن العرق الناتج عن الحرارة الشديدة يفقد الجسم الصوديوم الموجود به، ما يؤدي إلى حدوث خلل في وظائف الجسم، لذا فأن زجاجة مياه لتر يتم إضافة ربع ملعقة ملح عليها.

الإصابة بضربات الشمس داخل الخيام بسبب ارتفاع الرطوبة

ويمكن في بعض الأحيان إصابة حجاج بيت الله الحرام بضربة شمس داخل الخيام والبيوت، وذلك خاصة إذا كانت نسبة الرطوبة عالية، بحسب «شوقي»، لذا نصحت بضرورة التهوية الجيدة وتخفيف الملابس بالأماكن المغلقة.

ارتداء الملابس القطنية

وتابعت أستاذ الصحة العامة بجامعة القاهرة أنه يجب على الحجاج ارتداء الملابس قطنية، والابتعاد عن الملابس التي بها «نايلون»، موضحة أن فئة كبار السن والأطفال هم أكثر الفئات المعرضة لضربات الشمس.